Güldür Güldür'de 'dış güçler' skeci: "Almanya kıskançlıktan öldü"

Show TV’de yayımlanan eğlence programı Güldür Güldür, hükümetin çoğu kez sorunların sebebi olarak gösterdiği “dış güçler” söylemi üzerinden bir skeç hazırladı.

ABD, Fransa, Almanya ve diğer ülkelerin dahil olduğu bir toplantının canlandırıldığı skeçte, ABD Başkanı’nı canlandıran karakter “İşimizi gücümüzü, her şeyimizi bir kenara bıraktık ve tek bir gündem maddesi için toplandık: Türkiye” dedi.

Skeçte tüm oyunların bozulduğu yer “kıraathane” olarak gösterilirken, ‘dış güçler’in Türkiye üzerinde oyunlar oynadığını söyleyen karakterin ucuz kıyma için ‘Ucuz Et Kurumu’nda sıraya gireceğini söylemesi dikkat çekti.

Skeçte kullanılan “Almanya kıskançlıktan öldü” repliği ise seyircilerden bol kahkaha aldı.