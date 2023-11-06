Gazeteci Tolga Şardan tahliye edildi

T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, geçtiğimiz hafta tutuklanan gazeteci Tolga Şardan'ın tahliye edildiğini duyurdu.

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Gazeteci Tolga Şardan tahliye edildi

T24 yazarı Tolga Şardan hakkında "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'Yargı Raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle soruşturma başlatılmış; Şardan 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddiasıyla tutuklanmıştı.

TAHLİYE EDİLDİ

T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, geçtiğimiz hafta tutuklanan T24 Tolga Şardan'ın tahliye edildiğini duyurdu.

Şardan avukatların itirazı üzerine yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

5 GÜN SONRA AYNI MAHKEME TAHLİYE KARARI VERDİ

Şardan 5 gün önce İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklamıştı.

Bugün ise tahliye kararını yine aynı mahkeme verdi. Mahkeme tahliye gerekçesini "Adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının yeterli olacağı anlaşılması" olarak açıkladı.

Tahliye kararı şöyle:

Gazeteci Tolga Şardan tahliye edildi - Resim : 1

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