Gazeteci Murat Ağırel canlı yayında tehdit edildi: "Bir bakmışsınız sizin selanız okunuyor"

Gazeteci Murat Ağırel, Youtube kanalı Taktik Mania Plus’ın yayınında tehdit edildi. Ağırel, "Elinizden geleni ardınıza koymayın. Sizin bir hesabınız varsa milletin de hesabı var." dedi.

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Gazeteci Murat Ağırel canlı yayında tehdit edildi: "Bir bakmışsınız sizin selanız okunuyor"

Gazeteci Murat Ağırel, Youtube kanalı Taktik Mania Plus’ın yayınında tehdit edildi.

Ağırel’in Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan “Tuzlaspor’u araştırırken Eyüpspor Başkanı ve Galatasaray kongre üyesine ulaştım” başlıklı yazısının konuşulduğu programda program sunucuları Ağırel’i tehdit etti.

Programda Ağırel'i tehdit eden Nevzat Dindar şu ifadeleri kullandı:

“Murat Ağırel, ayağını denk al açık ve net söylüyorum. Gazetecilik yap amenna. Zaten bu yönünü kimse eleştiremez, bir şey söyleyemez. Ama son dönemde yaptığın paylaşımlar ve Galatasaray’ı işin içerisine çekme çaban yakışıksız. Cumhuriyet’i kullanman da hiç kabul edilebilir değil."

Alper Mert ise “Bunu senden isteyenlere gerekli duruşu sergilemeni bekliyoruz. Belli ki bunu senden isteyenler var. Arkadaşlar unutmayın evden Galatasaray’ın cenazesine diye gidersiniz, Galatasaray’a bir bakmışsınız sizin selanızı okutuyor” diye konuştu.

Kendisine yönelik tehditlere sosyal medya platformu X üzerinden yanıt veren Murat Ağırel ise şunları söyledi:

“Gördüğümü yazarım, araştırıp anladığımı anlatırım. Kimseye de sormam. Kovulurum yine yazarım, anlatırım. Kağıdım kalmaz duvara taşa yazarım. Ben gazetecilikten hiçbir güç karşısında boyun eğmeden gerçeği anlatmayı anlıyorum. Gel gör ki sonunda canlı yayında ölümle tehdit ediliyorum. Hodri meydan. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Sizin bir hesabınız varsa milletin de hesabı var."

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