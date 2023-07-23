Fatih Portakal, Youtube'a döneceği tarihi açıkladı

Gazeteci Fatih Portakal, yarından itibaren Youtube'da yayın yapmaya başlayacağını duyurdu.

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Sözcü TV'de sunucu olarak çalışırken bülteninde yayınlanan bir haberi seslendiren muhabire yönelik sözleriyle tepki çeken ve bir süre sonra kanaldan ayrılan Fatih Portakal, yeniden Youtube yayınlarına başlıyor. 

Gazeteci Fatih Portakal, 24 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Youtube yayınlarına başlayacağını duyurdu. 

Twitter hesabından bir video paylaşan Portakal, "Yarından itibaren saat 11.00'de Youtube yayınlarına başlıyoruz. Hafta içi her gün. Bunun havadisini vereyim dedim. Aynı şekilde gündemi sizlerle değerlendireceğiz, yorumlarınızı alacağız, onları okuyacağız, kendi yorumlarımı da yapacağım. Yorumları yaptıkça ortalık karışıyor da amaç karıştırmak değil. Amaç yorumumu özgür ve bağımsız bir şekilde yapabilmek. Önemli olan konuşmak." ifadelerini kullandı. 

NE OLMUŞTU?

Fox TV'den ayrıldıktan sonra Youtube'den yayın yapmaya başlayan gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV'ye geçince bu yayınlara ara vermişti. Sözcü TV'de sunuculuk yapan Fatih Portakal, sunduğu bir haberi seslendiren muhabire sert sözlerle yüklenmişti. Bu çıkışı büyük tepki çeken Portakal, kanalla yollarını ayırmıştı. Ardından ise Youtube'a döneceğini duyurmuştu.  

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