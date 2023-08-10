Fatih Portakal imzayı attı: Neresi mi?

Son olarak Sözcü TV'de Ana Haberi sunan gazeteci Fatih Portakal, canlı yayında ekip arkadaşlarını azarlamasıyla gündeme gelmiş ve daha sonrasında kanaldan ayrıldığını duyurmuştu.

Sözcü TV'den ayrılan Portakal, sosyal medya hesabından bir kâğıda imza atarken çekilen bir görseli paylaşarak, "Haberim var Yeni sözleşme yine imza. Neresi mi?" ifadeleriyle merak uyandırdı.

İşte Fatih Portakal'ın o paylaşımı:

Haberim var

Yeni sözleşme yine imza.

Neresi mi? pic.twitter.com/YbVbIeYorT — fatih portakal (@fatihportakal) August 10, 2023

FATİH PORTAKAL KİMDİR?

Fatih Portakal, 2 Şubat 1968'de Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Karacasu'da, ortaöğrenimini İzmir Atatürk Lisesinde tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. 1994 yılında yüksek lisans ve yabancı dil eğitimini yapmak üzere Avustralya'ya gitti.

Fatih Portakal, eğitimi sonrasında Avustralya'da ünlü bir restoranı bir süre işletti. 1997 yılında Türkiye'ye döndü. Armağan Toper ile evlendi. 1997-2005 yıllarında Star TV'de muhabir olarak çalıştı. 2005 yılında gazeteci Mehmet Ali Birand'ın teklifi üzerine Kanal D'ye geçti. 2010 yılının Mayıs ayında FOX'un habercilerinden İrfan Değirmenci'nin teklifi üzerine FOX'a geçti.

Fatih Portakal, 2010-2013 yılları arasında FOX'ta Çalar Saat programı sunuculuğu yaptı. 2013'ün Eylül ayında FOX'taki kadın habercilerden Nazlı Tolga'nın evlenerek yurt dışına yerleşmesi gerekince Fox Ana Haber programı sunuculuğu işini bırakması üzerine programı sunmaya başladı. Ayrıca Fatih Portakal ile Türkiye'nin Trendleri adlı programı da sundu.

Fatih Portakal

43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Haber Sunucusu" ödülüne layık görüldü. Aynı ödülü 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde yeniden aldı. 2020 yılında FOX Ana Haber'deki Fatih Portakal ile FOX Ana Haber programından ayrıldığını duyurdu. Son olarak Portakal, Sözcü TV Ana Haberi sunmuştu. Günümüzde; kendine ait olan "Fatih Portakal TV" adlı YouTube kanalında içerikler üreterek gündemi yorumlamaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem