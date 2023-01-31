Emin Çölaşan'ın kürek kemiği kırıldı

Usta gazeteci Emin Çölaşan evde geçirdiği bir kaza sonucu kürek kemiğinin kırıldığını duyurdu. Çölaşan, bu nedenle de yazılarına bir süre ara vereceğini açıkladı.

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Emin Çölaşan'ın kürek kemiği kırıldı

Sözcü gazetesinin sevilen yazarlarından Emin Çölaşan bugünkü yazısında zorunlu bir ara vereceğini açıkladı. Evde geçirdiği kaza sonucu kürek kemiğinin kırıldığını ifade eden Emin Çölaşan bu ayrılık nedeniyle de okurlarından özür diledi.

İşte Emin Çölaşan'ın bugünkü yazısı:

Sevgili okurlarım,

Geçtiğimiz Cuma akşamı başıma beklenmedik bir olay geldi.

Eşim Tansel Çölaşan'ın eve girişte, antreye bıraktığı bir kargo paketine karanlıkta ayağım takıldı ve yüzüstü düştüm.

Sırtımın sağ tarafında korkunç bir acı vardı.

Yattığım yerden kalkamadım, öylece kaldım.

Ambulans çağırdık.

Personel beni güçlükle sedyeye taşıdı.

İlk hedef Başkent Üniversitesi Hastanesi!

Tomografi ve röntgen çekildi.

Sonuç; sağ kürek kemiğim kırık. Ama bu noktada ameliyat mümkün olmadığı için kolum askıya alındı. Ağrıyı ilaçla halletmeye çalışıyoruz.

Şu anda evde istirahatteyim.

Perşembe günü ilk kontrole gideceğim. Yeniden röntgen çekilecek.

Durumu ve sıkıntımı siz sevgili okurlarımla paylaşmayı görev biliyorum.

Bu beklenmedik olay nedeniyle sizlerden bir süre uzak kalacağım için özür diliyorum.

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