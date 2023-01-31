Netflix dizisi Lupin'in yıldızı hayatını kaybetti
Paris doğumlu Fransız aktör Adama Niane genç yaşında hayatını kaybetti. Türkiye, Niane'yi Netflix'te yayınlanan Lupin dizisiyle tanımıştı.
56 yaşındaki Adama Niane, Netflix'te yayınlanan Lupin'deki rolüyle dikkatleri üzerine çekmişti.
Birçok Fransız dizisinde rol alan oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı.
Haber Global'in derlediği bilgilere göre "Get In", "Baise-Moi" gibi yapımlarda da izlediğimiz oyuncunun ölümü Fransa'da büyük üzüntü yarattı.
23 Ağustos 1966 Paris doğumlu olan oyuncu son olarak L'ile aux 30 cercueils'te oynamıştı.
Oynadığı diğer diziler arasında Maroni, Sam, Prise au piege, Troubled Waters ve La Mante sayılabilir.
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