Ekonomi Gazetecileri Derneği'nden maaş isyanı: Ücretlerde iyileşme sağlanmalı

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), basına, kamuoyuna ve medya yöneticilerine açık çağrıda bulundu. Yönetim Kurulu adına çağrıda bulunan Başkan Recep Erçin, Türkiye'nin geçirdiği enflasyonist süreç içerisinde ekonomi muhabirlerinin maaşlarının eridiğini ve mesleği terk ettiğini duyurdu.

EGD tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Basına, Kamuoyuna ve Medya Yöneticilerine

Türkiye derin bir enflasyonist süreçten geçmektedir. Bu süreçte asgari ücret, memur ve emekli maaş artışları kamu otoritesi tarafından belirlenmiştir.

Birçok sektörde olduğu gibi medya çalışanlarının aldıkları ücretler de erimiştir. Çok değil, bundan on sene evvel deneyimli bir ekonomi muhabirinin aldığı aylık, asgari ücretin üç katına yakın iken bugün neredeyse başabaş seviyesindedir.

Türk medyasının örgütlü olduğu sendikalardan Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın da çatı federasyonu olan Türk-İş'in Haziran 2023'e ilişkin açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı sırasıyla 10.373 TL ve 33.750 TL'dir.

Eşi çalışmayan ve iki çocuğu olan deneyimli bir ekonomi gazetecisinin bugün aldığı aylık ücret ortalaması düşünüldüğünde yoksulluk sınırının oldukça altındadır. Ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de ikamet eden üyelerimiz artan kira bedellerini ödeyemez hale gelmiştir.

Birçok açıdan yetkinliğe sahip kişilerden mürekkep ekonomi servislerinde habercilik hevesi kırılmakta, düşük ücretlerle çalıştırılan ekonomi muhabirleri iletişim ajanslarının transfer tekliflerine açık kapı bırakarak mesleği terk etmektedir.

BU BÖYLE GİTMEZ!

Biz gazetecilerin yıllar içinde gasp edilen haklarını konuşmak yerine ağırlığı suni etik tartışmalara vermek aldatıcıdır.

Esas olan biz emekçilerin hak ve özgürlükleridir.

BU NOKTADA MEDYA YÖNETİCİLERİNE ÇAĞRIMIZDIR;

2 yıllık deneyime sahip bir ekonomi muhabirinin en düşük aylık ücreti en düşük memur maaşından az olmamalıdır. Bu kriter uyarınca; 5, 10 ve daha fazla kıdeme sahip ekonomi gazetecilerin aylık ücretleri kıdemlerine göre yükseltilmeli ve ücretlerde iyileşme sağlanmalıdır.

Ayrıca kıdemli bir ekonomi muhabirinin aylık ücreti üç asgari ücretten az olmamalıdır

DİKKAT ÇEKİYORUZ!

Önerilerimiz dikkate alınmayıp mevcut ücret politikası sürdürülmeye devam ederse ekonomi gazetecileri geleneksel kurumlar dışına çıkmaya devam edecektir. Gazete, TV, dergi ve internet siteleri kopyala-yapıştır ve SEO metinlere mahkûm kalacaktır. Bu durumda özel habercilik ölecek, yayınlar bir yandan niteliksiz bir yandan da tek sesli hale gelecektir.

Saygılarımızla,

Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu adına

Başkan Recep Erçin