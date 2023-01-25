Ebubekir Şahin, yeniden RTÜK Başkanı seçildi

İki yıllık görev süresi biten Ebubekir Şahin, bugün gerçekleştirilen toplantıda yeniden seçildi.

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Ebubekir Şahin, yeniden RTÜK Başkanı seçildi

Başkanlık seçimi gündemiyle toplanan Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) Ebubekir Şahin yeniden başkan seçildi.

İki yıllık görev süresi biten Ebubekir Şahin üçüncü kez RTÜK Başkanı oldu.

Başkanın görevde bulunduğu süreyle sınırlı başkan vekilliği için oylamada da Orhan Karadaş yeniden seçildi.

AA’nın aktardığına göre başkanlık seçiminin ardından değerlendirmelerini paylaşan Şahin, şunları dedi: “Üst Kurulumuz, yayıncılık alanında milli güvenlikten taviz vermeyerek çocuk, kadın, yaşlı ve engellilere pozitif ayrımcılık yapmaya devam etti. Milli ve manevi değerlerimizi koruma görevini kesintisiz sürdürüyoruz.”

Şahin, yeni dönemde ilk olarak martta 3’üncü Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu’nu düzenleyeceklerini bildirdi.

Ebubekir Şahin, 2017’de üyeliğine seçildiği RTÜK’ün başkanlığına ilk olarak 2019 yılında seçildi. Ardından 2021 yılında bir daha seçildi.

 
 
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