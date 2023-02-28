Çekimler tamamlandı: Gibi yeni sezonun yayımlanacağı tarih belli oldu

Milyonların beğeniyle izlediği Gibi dizisinin yeni sezonunun yayımlanacağı tarih belli oldu.

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Çekimler tamamlandı: Gibi yeni sezonun yayımlanacağı tarih belli oldu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform olan EXXEN'de  yayınlanan Gibi dizisi büyük bir hayran kitlesine ulaştı.  Senaristliğini Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit'in üstlendiği fenomen dizi her bölümüyle adınından söz ettiriyor. Hayranları "Gibi yeni sezon ne zaman?" diye soruyordu. Yanıtı geldi. 

GİBİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Gibi'nin 10 bölümden oluşan 4. sezonunun çekimleri geçtiğimiz gün tamamlandı. Gibi'nin 4. sezonu eğer bir değişiklik olmazsa mart ayının sonunda seyirci karşısına çıkacak.

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