TGRT'de iktidarı eleştirdi, kanal biletini kesti: 'Artık işsizim' diye duyurdu

TGRT Ana Haber ekranlarında sık sık ekonomi üzerinden eleştiriler yapan deneyimli sunucu Ekrem Açıkel bir süre önce kurumdan izne ayrıldığını açıklamıştı. Açıkel sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımında ise TGRT Haber’den ayrıldığını açıkladı.

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TGRT'de iktidarı eleştirdi, kanal biletini kesti: 'Artık işsizim' diye duyurdu

TGRT Ana Haber'de ekonomi üzerine yaptığı eleştiriler ile bilinen ve bir süre önce 'dönemsel yoğunluk' nedeniyle izne çıktığını açıklayan deneyimli sunucu Ekrem Açıkel, sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yaptı.

Açıkel, yaptığı paylaşımda TGRT Ana Haber'den ayrıldığını duyurdu ve "Mazeretlere sığınmadan aşkla çalışıp işime ruhumu katarak bayraklaştırdığım TGRT Ana Haber benim için bitti. Hakikate hürmete devam edeceğim artık işsizim" ifadelerini kullandı.

Ekrem Açıkel'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

TGRT'de iktidarı eleştirdi, kanal biletini kesti: 'Artık işsizim' diye duyurdu - Resim : 1

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