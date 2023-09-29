Bergen filmindeki 'adetim gecikti' repliğine ATV'den sansür geldi

ATV ekranlarında yayınlanan "Bergen" filminde, başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın "Adet oldum" repliğine sansür geldi.

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Bergen filmindeki 'adetim gecikti' repliğine ATV'den sansür geldi

Evli olduğu Halis Serbest isimli erkek tarafından vurularak öldürülen şarkıcı Bergen’in hayatını konu alan ve Farah Zeynep Abdullah’un başrolü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı ‘Bergen‘ 2022’de vizyona girmiş, gişe rekorları kırmıştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, vizyondan sonra Prime Video’da izleyiciyle buluşan Bergen, dün televizyonda ilk kez ATV ekranlarında yayınlandı.

Filmi daha önce vizyonda ya da platformda izleyen kullanıcılar Twitter’dan bazı sahnelerin sansürlendiğini yazdı. Filmde geçen “Adetim gecikti” cümlesinin biplendiği, hamam sahnesinin kesildiği ve dansözlü sahnelerin de filmden çıkarıldığı belirtildi.

Bergen’e hayat veren Farah Zeynep Abdullah, kullanıcılardan gelen sansür eleştirilerine ilk başta şaşırsa da daha sonra sansüre tepki gösterdi.

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Farah Zeynep Abdullah ATV Erdal Beşikçioğlu
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