Albayrak Medya'da işçi kıyımı

Albayrak Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren tvnet, GZT ve Yeni Şafak’ta işten çıkartmalar başladı.

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Albayrak Medya'da işçi kıyımı

Bir süredir küçülmeye gideceği konuşulan Albayrak Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren tvnet, GZT ve Yeni Şafak’ta işten çıkartma depremi yaşanıyor.

25 Eylül tarihi itibarıyla GZT ve Yeni Şafak’tan işten çıkarmalar başladı. Deneyimli isimler ile akşam vardiyası çalışanları işten çıkarılan ilk grupta yer aldı.

MedyaRadar'da yer alan habere göre; Tvnet tarafında ise çıkarılacak kişilerin listesinin bugün belli olması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre söz konusu işten çıkarma talimatı şirketin CEO’su Mesut Albayrak’tan geldi.

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