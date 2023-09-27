Artı Medya Vakfı’ndan 'kapanma' açıklaması

Artı TV ile Artı Gerçek haber portalı hakkında, ekonomik ve politik gelişmelere paralel olarak yenilenme kararı alındığına dair açıklama yapıldı.

Artı Medya Vakfı’ndan 'kapanma' açıklaması

Artı Medya Vakfı, Artı TV ve Artı Gerçek yayınları hakkında yeni kararlar aldı. Buna göre 30 Eylül itibarı ile karasal (uydu) TV yayınına son verilecek. Açıklamada, “Artı Gerçek yenilenerek yola devam edecek” denildi.

Artı Medya Vakfı’nın açıklamasının tam metni şöyle:

Yayın hayatına 2017’de başlayan Artı TV ile Artı Gerçek haber portalı hakkında, özellikle dijital dönüşümün altı yıl içinde geldiği düzey ile ekonomik ve politik gelişmelere paralel olarak yenilenme kararı alındı.

Bu çerçevede 18 Mart 2017 günü Hotbird uydusu üzerinden yayına başlayan Artı TV, 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren dijital mecra üzerinden yayın hayatına devam edecek. Aynı tarih itibarı ile Artı Gerçek haber portalı ve Artı Web TV birleşmiş olarak yeni yüzü, yeni yayın akışı ile huzurunuza çıkacak. Kararın amacı eldeki kadro ve haber üretim imkanlarını, dijital dönüşümün sağladığı ve medyanın geleceğini belirleyecek olduğu uzun süredir aşikâr hale gelen yeni gazetecilik usul ve tarzlarını öne çıkararak halkların bilgilenme hakkını daha iyi savunmak ve kullanmak. Demokrasi ve barış ortak paydasından hiç taviz vermemek, ırkçılığın ve ayrımcılığın her türlüsüne kategorik olarak karşı durmaya devam etmek yeni dönemin de temel ilkeleri olacak. Bu yeni dönemde yayın yönetmenliği görevini yine Ali Duran Topuz yürütecek.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Artı Medya Vakfı

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