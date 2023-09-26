Artı TV kapanıyor

Köln merkezli Artı TV, 30 Eylül'de televizyon yayınına son verecek. Kanal, yayınlarına YouTube üzerinden devam edecek.

Artı TV kapanıyor

Artı TV, 2023 yılının Mart ayında Almanya'nın Köln şehrinde yayın hayatına başlamıştı. Kanal, muhalif yayınlarıyla dikkat çekmişti.

Artı TV'nin kapanma kararının, Türkiye'deki baskılar nedeniyle alındığı belirtiliyor. 30 Eylül son kez yayın yapacak televizyon bu tarih itibariyle yayınlarına Youtube'dan devam edecek.

İNTERNET SİTESİ AYRILMIŞTI

2021 yılında Artı TV İcra Kurulu bir açıklama yaparak Artı Gerçek haber sitesinin Artı TV’den ayrıldığını duyurmuştu.

Kurul bunun nedeni olarak ‘televizyon yayıncılığına ağırlık vermek istemelerini’ gösterdi fakat sitenin kime devredildiğine ilişkin bir bilgi paylaşmamıştı.

İcra Kurulu yaptığı açıklamada "Bundan böyle Artı Tv ve Artı Gerçek internet sitesi farklı tüzel kişilikler olarak yollarına devam edecektir" demişti.

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