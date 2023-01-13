Basın İlan Kurumu, internet haber sitelerinde yayımlanacak resmi ilan ve reklam yönetmeliğini onayladı

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu 31. Dönem Olağanüstü Toplantısı, 31 üyenin katılımıyla Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi.

BİK Genel Kurulu, 1 Nisan’dan itibaren resmi ilan ve reklam yayımlayacak internet haber sitelerine dair usul ve esasları düzenleyen yönetmeliği kabul etti.

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, 7418 Sayılı Kanun’la süreli yayın sayılan internet haber sitelerine, resmi ilan ve reklam verilmesine ilişkin tüm süreci yürütme görevinin Basın İlan Kurumuna verildiğini söyledi.

TGC YARGI YOLUNA BAŞVURACAK

Gazete Duvar'ın haberine göre kabul edilen yönetmeliğe Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) şerh düştü. TGC, taslak yönetmelikte değişiklik yapılmadığı için süreci yargıya taşımaya hazırlanırken yönetmeliğin yakın dönemde Resmi Gazete’de yayımlanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yönetmelik taslağının anayasaya, yasalara, basın ve ifade özgürlüğüne, çalışma hürriyetine aykırı olduğunu belirten TGC, itirazlarını yazılı olarak da iletti, “Değil gazeteciler, hukukçular ya da akademisyenler, en temel hukuk ve yasa bilgisine sahip herhangi birinin bile bu yönetmelik taslağına imza atması, bu antidemokratik hükümleri onaylaması düşünülemez” dedi.

ÇAKIRÖZER: BIRAKIN DESTEKLEMEYİ, KAPILARINA KİLİT VURACAKLAR

CHP'nin gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer, yönetmelik görüşülmeden önce yaptığı değerlendirmede "Basın kuruluşlarını bırakın desteklemeyi kapılarına kilit vurduracaklar” demişti.

Çakırözer, taslakta gazete ve internet sitelerine ilan vermek için 2 yıl bekleme süresinin kaldırılması ve zorunlu çalıştırılması gereken personel sayısının azaltılması çağrısı yapmıştı.

Taslakta yer alan, “haklarında dava açılan gazete/internet siteleri ya da dava açılan muhabirlerin çalıştığı gazete/haber sitelerine resim ilan yasağı getirilmesinin” de bu hukuksuzluk oluşturacağını belirtmişti.

"Yüksek Mahkeme kararını tanımayan BİK, bu kez gazetelerin yanı sıra internet haber sitelerini de cezalara boğacak" diyen Çakırözer, “Hakkında dava açılan gazetecinin 5 gün içinde kadrodan çıkarılmaması halinde ilan hakkının elinden alınması” için de "Türkiye’de binlerce gazeteci işsiz kalacaktır" değerlendirmesinde bulunmuştu.

İnternet haber sitelerinin resmi ilanlardan faydalanması için getirilen asgari çalışan sayıları ve sağlamaları gereken ziyaretçi trafiği koşullarının da gerçekçi olmadığını söyleyen Çakırözer, "Mesela Eskişehir’de 8 kişi çalıştırma, günde 50 haber yapma, 20 bin tekil ziyaretçi ve 60 bin görüntülenme şartlarını hiçbir basın kuruluşu sağlayamaz. Yine internet siteleri için getirilen ziyaretçilerin en az 1 dakika kalmaları koşulu da gerçekçi değildir" demişti.