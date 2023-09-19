Barış Pehlivan için denetimli serbestlik başvurusuna ret: Avukatından açıklama

Gazeteci Barış Pehlivan, yazıları gerekçe gösterilerek hakkında verilen hapis cezası nedeniyle geçtiğimiz ay Silivri Cezaevi'ne girdi. Hakkında 2020 yılında açılan ve 3 yıl 9 ay hapis cezası verilen dava kapsamında 5. kez cezaevine giren gazeteci Barış Pehlivan, 9 Eylül'de izne çıktığını duyurmuştu. Twitter hesabından paylaşım yapan Pehlivan, "Tüm dostlara merhaba… Hapishanede izin vakti. Açık cezaevindeki tüm mahpuslar gibi ben de kısa süreliğine özgürlüğü tadıp cezaevine geri döneceğim. İzinde de infaz hakiminin hakkımdaki kararı vermesini beklemeye devam edeceğim. İçeride ya da dışarıda birlikte mücadele etmeye devam…" ifadelerini kullanmıştı.

DENETİMLİ SERBESTLİK BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Avukat Hüseyin Ersöz, Pehlivan'ın bugün açık cezaevine döneceğini söyleyerek, yaptıkları denetimli serbestlik başvurularının reddedildiğini ifade etti.

Twitter hesabından kararı duyuran Ersöz, şunları yazdı:

"Gazeteci Barış Pehlivan (@barispehlivan) bugün açık cezaevine dönüyor. Silivri İnfaz Hakimliği beklenen kararı verdi. Ne yazık ki, Denetimli Serbestlik Kararı talebimizi reddetti. Kararda, ne Prof. Dr. Adem Sözüer’in mütalaasına değinildi ne de Geçici 10. Maddenin neden uygulanmayacağına dair bir değerlendirme yapıldı. Kısacası, Barış Pehlivan cezaevinde kalsın denildi.

İnfaz Hakimliği Kararına, Silivri Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz ettik. İtirazımızda, hukukun kişiye göre değil; eğilip, bükülmeden herkese eşit şekilde uygulanmasını istedik. Özetle, Gazeteci @barispehlivan

için Hukuk Güvenliği talep ettik!"