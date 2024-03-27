Almanya'da kaza geçiren Şirin Payzın, ameliyat oldu

Şirin Payzın, söyleşi için gittiği Almanya’da restoranda kaza geçirdi. Düşme sebebiyle kalça kemiği kırılan Payzın, ameliyat edildi.

Almanya'da kaza geçiren Şirin Payzın, ameliyat oldu

Halk TV ekranlarında haber programı yapan Şirin Payzın, Münih Cemevi Derneği’nin davetlisi olarak söyleşi için Almanya’ya gitti.

Payzın, restoranda merdivenden düştü ve kalça kemiğinde kırık oluştu. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Şirin Payzın, yaklaşık 6 saat süren ameliyat geçirdi.

Ameliyatın başarılı geçtiği, Payzın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Payzın, Münih’te bir süre tedavi gördüktan sonra Türkiye’ye gelecek.

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