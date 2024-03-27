AFP'nin 22 yıllık foto muhabiri Bülent Kılıç işten çıkarıldı

AFP'nin 22 yıllık foto muhabiri Bülent Kılıç, tazminatsız olarak işten çıkarıldığını duyurdu.

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AFP'nin 22 yıllık foto muhabiri Bülent Kılıç işten çıkarıldı

2014 yılında dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından World Press Photo'yu kazanan ve Pulitzer'e aday gösterilen foto muhabir Bülent Kılıç, 22 yıldır çalıştığı Fransız haber ajansı AFP tarafından tazminatsız olarak işten çıkarıldı.

AFP'nin kararını X platformundaki hesabından duyuran Kılıç, "Şahit olarak gösterdikleri muhasebeci arkadaşımın bile haberi yokmuş, yazık üzüldü" yazdı.

Kılıç, tazminatsız olarak işten çıkarıldığını şu paylaşımlarla anlattı:

"Bu sabah uyandım, önce güneşe dua etmek için balkona çıktım, vahşi hayvanların başlarına gelecekleri önceden sezdiği gibi bu sabahın her zamankinden daha sıradan olduğunu düşündüm. Kendimi görev süresi dolmuş bir asker gibi biraz daha motive etmek istedim nafile.

Mükemmelliğine inandığım kainat çok sıradandı, kendimi adeta bir film izler gibi izledim bu sabah. Ve tahmin ettiğim oldu tazminatsız işten kovuldum. Tam da her şey çok sıradan derken. Vahşi hayvanların içine doğduğu gibi doğdu içime. Bugün 26 Mart 2024, boğazı geçiyorum."

Kılıç 2014'te Time dergisi ve The Guardian gazetesi tarafından “Yılın En İyi Fotoğrafçısı” seçilmişti. Tecrübeli foto muhabir, 2015'te Pulitzer ödüllerinin ''feature photography'' kategorisinde "Suriye-Türkiye sınırında, küçük Kürt kasabalarındaki IŞİD saldırılarından kaçan Kürtlerin etkileyici fotoğrafları için" aday gösterilmişti.

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