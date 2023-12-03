Adalet Bakanı Tunç'tan 'Arka Sokaklar' dizisine tepki

Arka Sokaklar dizisindeki infaz memuru tiplemesine tepki gösteren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Gerekli idari ve hukuki inceleme ve soruşturmaların yapılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç'tan 'Arka Sokaklar' dizisine tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisindeki infaz memuru tiplemesine tepki gösterdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir televizyon dizisinde ceza infaz kurumlarımızda görev yapan infaz koruma memurlarımızı karalamaya dönük, onları rencide edici sahnelerin yayınlanması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Tunç, "Görevlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde fedakarca çalışarak yerine getiren ceza infaz koruma personelimize yönelik gerçekleştirilen bu tür yayınlarla ilgili olarak gerekli idari ve hukuki inceleme ve soruşturmaların yapılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.


"KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin, temel insan hakları, uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuata tam riayetle görevlerini ifa ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Buna karşın, bir televizyon kanalında yayınlanan 'Arka Sokaklar' adlı dizide, kurgunun da ötesine geçen, infaz ve koruma memurlarımızı töhmet altında bırakacak, görev sorumlulukları ile bağdaşmayan sahneleri kabul etmemiz mümkün değildir.

Kurumlarımızı ve gece gündüz fedakarca çalışan personelimizi karalayan, eleştiri sınırlarının çok ötesinde hedef haline getiren söz konusu yayınları kınıyoruz."

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