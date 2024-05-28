Yıldız Tilbe'nin ilk kez seslendirdiği şarkısı, TikTok'ta gündem oldu

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin seslendirdiği 'Nar Tanem' isimli şarkısı, TikTok'ta fenomene dönüştü.

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Yıldız Tilbe'nin ilk kez seslendirdiği şarkısı, TikTok'ta gündem oldu

Türkiye'nin sevilen şarkıcısı Yıldız Tilbe, yeni albümünün çıkış tarihini 4 Haziran olarak duyurmuştu.

Yıldız Tilbe’nin bugüne kadar başkalarına verdiği eserleri bu kez kendi sesindenden dinleyeceğimiz albümün ilk 3 şarkısı, 4 Haziran Salı günü tüm dijital platformlarda aynı anda yayınlanacak.

Albüme dair detayların yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla hem müzik piyasası hareketlendi hem de Yıldız Tilbe hayranları, coşkularını sosyal medyada göstermeye başladı.

Tilbe’nin 2004 yılında Muazzez Ersoy’a verdiği ‘Nar Tanem’, 2005’te Petek Dinçöz’den dinlediğimiz ‘Ben Bir Şarkıyım- Söz Müzik Sensin’ ve 2020 senesinde Öykü Gürman’ın tekli olarak çıkardığı ‘Yine Sevenler Sevsin’ bu kez sahibinin sesinden dinleyiciye ulaşıyor.

Yıldız Tilbe’nin kendi yorumuyla seslendirdiği şarkıların düzenlemeleri ise Fırat Özbaylar’a ait.

"NAR TANEM" ŞARKISI TİKTOK'TA FENOMENE DÖNÜŞTÜ

Yıldız Tilbe’nin ‘Nar Tanem’ şarkısı ise daha yayınlanmadan sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. ‘Nar Tanem’ ile dans etmek, yemek yapmak, sevgililerin aralarında slogan olarak kullanması trend oldu. “Güzel gözlüm nar tanem. Al canım senin olsun. Beni öyle çok sev ki. Herkesin aklı dursun. Bülbül senden öğrensin. Gülü mutlu etmeyi” sözleriyle paylaşılan şarkının videoları TikTok'ta fenomene dönüştü.

Yıldız Tilbe, 9 Haziran 2024 Pazar günü Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda vereceği dev konserde 'Ben Bir Şarkıyım’ albümünün yayınlanan ilk 3 şarkısını ilk defa canlı söyleyecek.

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