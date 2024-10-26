Yeşilçam'ın Efsane İsmi Kadir İnanır'ın Sağlık Durumu İle İlgili Flaş Gelişme

Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme meydana geldi. Hayat arkadaşı Jülide Kural, İnanır’ın sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini ve yakında taburcu olacağını açıkladı.

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Yeşilçam'ın Efsane İsmi Kadir İnanır'ın Sağlık Durumu İle İlgili Flaş Gelişme

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır, bu yıl mart ayında Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve acil bir ameliyata alınmıştı. Uzun bir süre yoğun bakımda kalan İnanır, daha sonra normal odaya alınmıştı. Ancak, temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yeniden tedavi altına alındı.

KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA FLAŞ GELİŞME

Yeşilçam'ın Efsane İsmi Kadir İnanır'ın Sağlık Durumu İle İlgili Flaş Gelişme - Resim : 1

Hürriyet'in haberine göre, 75 yaşındaki sanatçının tedavi süreci hakkında sevindirici haberi hayat arkadaşı Jülide Kural paylaştı. Kural, İnanır’ın sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini ve yakında taburcu olacağını duyurdu.

HAFTAYA TABURCU OLUYOR

Yeşilçam'ın Efsane İsmi Kadir İnanır'ın Sağlık Durumu İle İlgili Flaş Gelişme - Resim : 2

Jülide Kural, Kadir İnanır’ı tedavi sürecinde bir an olsun yalnız bırakmadı. Kural, “Kadir daha iyiye gidiyor. Önümüzdeki hafta eve çıkmayı planlıyoruz. Ancak fizik tedavi süreci devam edecek. Yaşamla bağları oldukça güçlü; memleket meselelerine kaygıyla ama umutla yaklaşmayı sürdürüyor. Eskiye oranla daha az kızsa da, o güzel gülümsemesini bizden esirgemiyor neyse ki! Sinemayı çok özlüyor, bu çok açık” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

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