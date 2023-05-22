Yasak Elma hayranlarını üzecek haber: İptal edildi
Haftaya final yapması planlanan "Yasak Elma" dizisinin Disney Plus için çekilecek olan sinema filmi iptal edildi.
Fox Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan Yasak Elma, bu akşam yayınlanacak bölümünün ardından 177'nci haftasında final yapacak.
Medyapım‘ın imza attığı, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin son bölümü, Caner (Barış Aytaç) ve Kumru’nun (Biran Damla Yılmaz) düğün sahneleriyle başlayacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 6 yıl boyunca yayınlanan Yasak Elma'nın bu yaz çekilmesi planlanan Disney Plus‘taki sinema filmi de iptal edildi.
Son Güncelleme: