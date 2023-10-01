Yapımcı Faruk Turgut: Hande Erçel'i günah keçisi ilan ediyorlar

Merve Kayaalp ile Seda Fettahoğlu'nun yaşamlarına son vermesi sonrası yapımcılar suçlanınca yapımcı Faruk Turgut'tan cevap geldi. Turgut, Hande Erçel'i de savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu, 10 Aralık Şehitler Parkı'nda ölü bulundu. Fettahoğlu'nun intihar etmesinin ardından Melek Baykal, "Magazin starı torpilli oyuncular ekranda" sözleriyle konuya tepkisini dile getirdi.

Yapımcı Faruk Turgut, konuya ilişkin Haber10’dan Müge Dağıstanlı'ya konuştu:

"Öncelikle çok üzüldüm. Ama sadece yapımcılar suçlanmamalı! Menajerler de tekelleşmeye neden. Öyle menajerlik ofisleri var ki; senaristi-yönetmeni yanına alıyor. Kanallara sürekli kendi oyuncularını ve ekiplerini dayatıp tekelleşiyorlar.

"HANDE ERÇEL’İ GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİYORLAR"

Bugüne kadar 74 önemli yapıma imza attım. Hak eden oyuncuya para ödedim. Ağam, paşam, torpil asla kabul etmem. Bu nedenle vicdanım çok rahat. Melek Baykal değerli bir tiyatrocu, kendisine sürekli teklif de gidiyor. Nebahat Çehre de teklifleri hep reddediyor. En son ‘Kızılcık Şerbeti’ndeki anneanne rolünü oynamasını istedim, kabul etmedi. Diğer birçok isimde kıskançlık var. Talep görmeyince birini, genelde de Hande Erçel’i günah keçisi ilan ediyorlar.

Hande’nin oyunculuğunu Türkiye tartışıyor ama onu Güney Amerika’daki bir seyirci izlerken 'Oyunculuğu ne kadar kısıtlı' demiyor. Bayılarak takip ediyor. Kızı niye günah keçisi ilan ediyorlar anlamadım. Sanki hepsi Oscarlık performans sergiliyor, bir tek Hande kötü! Kızın başkaları gibi torpili de yok üstelik. Herkes kabul etsin ki, Hande Erçel bir dizinin yurt dışı satışını garantileyen isim. Bu da yapımın ayakta kalması demek.