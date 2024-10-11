Wanda Nara Icardi’den Tek Bir Şey İstedi

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi hem saha içindeki performansı hem de özel hayatıyla manşetlerden düşmüyor. Alanyaspor maçının ardından hemen Arjantin'e giden ünlü oyuncunun uzun süredir ayrı kaldığı eşi Wanda Nara ile barıştığı söylendi.

Arjantin basınında çıkan haberlere göre, Icardi'nin ülkesine transfer olma ihtimali bulunduğu söylendi.

WANDA NARA TÜRKİYE’DE YAŞAMAK İSTEMİYOR İDDİASI

İddialara göre Wanda Nara, Türkiye’de yaşamaktan memnun değil ve Icardi’nin kariyerine ya İtalya’da ya da Arjantin’de devam etmesini istiyor.

Wanda Nara’nın bir süre önce River Plate formasıyla bir fotoğraf paylaşması ve Icardi'nin Arjantin’e döner dönmez Monumental Stadı’ndan bir paylaşım yapması bu iddiaları güçlendirdi. Tüm bu söylentilere rağmen Galatasaray cephesinden herhangi bir ayrılık sinyali verilmedi.

KULÜP YALANLADI

Kulüp yetkilileri, Icardi’nin Wanda Nara ile barışmasının olumlu bir gelişme olduğunu vurgularken, Icardi’nin Galatasaray’dan ayrılacağı yönündeki iddiaları şu an için yalanladı.

Öte yandan, Icardi de yakın zamanda fiziksel durumu ve izinleriyle ilgili eleştirilere Galatasaray’da kazandığı kupaları ve attığı golleri hatırlatarak cevap vermişti.

Kaynak: Gerçek Gündem