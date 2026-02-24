Ünlü Şarkıcı Gökçe İlacı Yok Diyerek Hastalığını İlk Kez Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gökçe, katıldığı televizyon programında sağlık durumuna ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Uzun yıllardır sahnelerde yer alan ünlü şarkıcı, bugüne kadar kamuoyuyla paylaşmadığı bir gerçeği ilk kez anlattı.

YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

“Tuttu Fırlattı”, “Her Şey Bitmedi Bitmez” ve “Kader Utansın” gibi hit parçalarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Gökçe, programdaki samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Ünlü sanatçı, Sınırda Kişilik Bozukluğu (Borderline) tanısı aldığını açıkladı.

“İLACI YOK, SADECE ETKİLERİ YÖNETİLEBİLİYOR”

Gökçe, rahatsızlığını küçük yaşlarda öğrendiğini belirterek, borderline’ın bir hastalık değil kişilik bozukluğu olarak tanımlandığını vurguladı. Tedavi sürecine ilişkin konuşan şarkıcı, bu durumun kesin bir ilacının bulunmadığını, yalnızca etkilerinin kontrol altına alınabildiğini ifade etti.

Sanatçı, yaşadığı sürecin hayatına etkilerine de değinerek, zaman zaman istikrarsızlıklarla mücadele ettiğini ancak sahnede kendisini çok daha güçlü hissettiğini dile getirdi.

SAHNEDE KENDİNİ BAŞKA HİSSEDİYOR

Açıklamalarıyla izleyicileri şaşırtan Gökçe’nin sözleri sosyal medyada da geniş yankı buldu. Ünlü şarkıcı, zorluklara rağmen sahne performanslarında kendisini özgür ve enerjik hissettiğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi