Türkiye'yi Terk Eden Oyuncu Topkapı Sarayı'ndan Çıktı

Başrolünü Berk Oktay ile paylaştığı 'İlişki Durumu: Karışık' dizisiyle tanınan ve evlendikten sonra ABD'ye yerleşen Seren Şirince, Türkiye'ye döndü. Şirince'nin ilk durağı ise Topkapı Sarayı oldu.

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Türkiye'yi Terk Eden Oyuncu Topkapı Sarayı'ndan Çıktı

'İlişki Durumu: Karışık' ve 'Seven Ne Yapmaz' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Seren Şirince, evlendikten sonra kariyerini kenara bırakarak Amerika'ya yerleşti.

Türkiye'yi Terk Eden Oyuncu Topkapı Sarayı'ndan Çıktı - Resim : 1

Projeleri değerlendireceği konuşulan Şirince, Türkiye'ye gelince soluğu Topkapı Sarayı'nda aldı. Şirince'nin Türkiye'ye kesin dönüş yapıp yapmadığı henüz bilinmiyor.

Türkiye'yi Terk Eden Oyuncu Topkapı Sarayı'ndan Çıktı - Resim : 2

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