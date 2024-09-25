Türkiye'yi Terk Eden Oyuncu Topkapı Sarayı'ndan Çıktı

'İlişki Durumu: Karışık' ve 'Seven Ne Yapmaz' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Seren Şirince, evlendikten sonra kariyerini kenara bırakarak Amerika'ya yerleşti.

Projeleri değerlendireceği konuşulan Şirince, Türkiye'ye gelince soluğu Topkapı Sarayı'nda aldı. Şirince'nin Türkiye'ye kesin dönüş yapıp yapmadığı henüz bilinmiyor.