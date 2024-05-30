Tuba Ünsal hastaneye kaldırıldı: "Hayatımın en zor gecesiydi"

Oyuncu Tuba Ünsal, FMF atağı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

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Tuba Ünsal hastaneye kaldırıldı: "Hayatımın en zor gecesiydi"

Tuba Ünsal, FMF atağı yüzünden hastaneye kaldırıldı.

Oyuncu, Instagram'dan açıklama yaptı. Ünsal, "Hayatımın en zor gecesiydi" diyerek sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Tuba Ünsal hastaneye kaldırıldı: "Hayatımın en zor gecesiydi" - Resim : 1

FMF ATAĞI NEDİR?

Familial Mediterranean Fever yani FMF olarak da bilinen ailevi akdeniz ateşi, göğüs, karın ya da eklemlere tekrarlayan ağrılı bir şekilde görülen inflamasyon ataklarıdır. Kalıtsal olarak anne ve babadan geçen FMF hastalığı, atak olarak ortaya çıkarak döküntü, bağ ağrısı ve ateş gibi belirtilerle görülür.

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