Hande Ataizi'nin reklam için istediği ücret dudak uçuklattı

'Bihter' filmindeki Firdevs Hanım karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Hande Ataizi yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit hali ile büyük beğeni topluyor.

Ataizi, iddialı ve cesur seçimleriyle de adından söz ettiriyor. Güzelliği ve fit hali ile çok konuşulan oyuncu bu kez reklam için talep ettiği ücretle gündeme geldi.

Snobmagazin'in haberine göre, Hande Ataizi markalardan reklam için 5 milyon TL talep ediyor.