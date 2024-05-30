Gözlerden uzak aşk yaşıyorlardı: Burak Sergen evleniyor

İlk eşi Işıl Sergen'den 2018 yılında boşanan Burak Sergen, Nihan Ünsal'la evliliğinde ihanet haberiyle sarsılmıştı. Burak Sergen, zina suçlamasıyla boşanma davası açmıştı. Mutlulukları sadece üç ay süren ikili, bu yılın başında boşandı.

Burak Sergen, 2021 yılında koronavirüse yakalanmış ve 46 gün hastanede tedavi görmüştü. Sağlığına kavuşan usta oyuncu hastalık sonrası aldığı kararla hayranlarını şaşırtmıştı. Sergen, taburcu olur olmaz nişanlısı Nihan Ünsal ile 4 Haziran 2021'de evlenmişti. Sergen nikahtan sonra, "Birlikte sonuna kadar gideceğim insanı buldum" demişti. Ancak Burak Sergen'in 3 aylık evliliği hayal kırıklığı oldu.

Burak Sergen, üç ay sonra eşinin kendisini aldattığını iddia ederek boşanma davası açmıştı. Burak Sergen ile Nihan Ünsal bu yılın başında boşanmıştı. 63 yaşındaki karizmatik oyuncu yeniden nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Burak Sergen, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev alan Gizem Şağban ile bir süredir gözlerden uzak bir aşk yaşıyordu. Burak Sergen ve Gizem Şağban, geçtiğimiz günlerde mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar verdi. Ünlü oyuncu, yarın Sarıyer'de bulunan Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşecek düğünle Gizem Şağban ile dünyaevine girecek.