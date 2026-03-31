TRT1 Cennetin Çocukları Dizisinde Başrollerin İkisi Birden Değişti: İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya'nın Yerine O İsimler Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciden ilgi gören Cennetin Çocukları dizisinde dikkat çeken bir kadro değişikliği yaşandı. Yapımcılığını Motto Prodüksiyon’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu ve senaryosunu Ali Kara’nın kaleme aldığı dizide, yaşanan gelişmeler sonrası oyuncu kadrosu yeniden şekillendi.

GELİŞMELER SONRASI HİKAYE DEĞİŞTİ

İsmail Hacıoğlu’nun uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmasının ardından dizideki rolüne son verildi. Bu gelişmenin ardından yalnızca oyuncu kadrosu değil, dizinin hikâyesinde de önemli değişikliklere gidildi. Kadrodaki yenilenme süreciyle birlikte Özgü Kaya’nın yerine de farklı bir isim dahil edildi.

YENİ BAŞROLLER DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan değişikliklerin ardından dizinin yeni başrolleri Burak Serdar Şanal ve Buse Meral oldu. İkilinin partnerliği kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, özellikle Şanal’ın canlandırdığı Kamil karakteri için izleyicilerden “çok yakışmış” yorumları geldi.

Dizide yeni kadroda şöyle:

Burak Serdar Şanal (Kamil), Buse Meral (Zeynep), Yurdaer Okur (Baytar Ahmet), Zafer Algöz (Şeref), Ali Seçkiner Alıcı (Sarı Dayı), Şebnem Doğruer (Cennet), Deniz Hamzaoğlu (Azil), Münire Apaydın (Firdevs), Eda Akalın (Yasemin), Ali Gözüşirin (Adem), Evliya Aykan (Oltacı Bayram), Ecem Çalhan (Sezen), Elif Ongan Tekçe (Kevser), Abdurrahman Yunusoğlu (Lokmacı Hayri), Melis Kızılaslan (Şebnem), Ekim Bölük (Nilüfer).

Kaynak: Haber Merkezi