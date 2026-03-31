TRT1 Cennetin Çocukları Dizisinde Başrollerin İkisi Birden Değişti: İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya'nın Yerine O İsimler Geldi

Cennetin Çocukları dizisinde yaşanan gelişmelerin ardından kadro yenilendi. İsmail Hacıoğlu’nun projeden ayrılmasıyla birlikte başrolleri Burak Serdar Şanal ve Buse Meral üstlendi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciden ilgi gören Cennetin Çocukları dizisinde dikkat çeken bir kadro değişikliği yaşandı. Yapımcılığını Motto Prodüksiyon’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu ve senaryosunu Ali Kara’nın kaleme aldığı dizide, yaşanan gelişmeler sonrası oyuncu kadrosu yeniden şekillendi.

GELİŞMELER SONRASI HİKAYE DEĞİŞTİ

İsmail Hacıoğlu’nun uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmasının ardından dizideki rolüne son verildi. Bu gelişmenin ardından yalnızca oyuncu kadrosu değil, dizinin hikâyesinde de önemli değişikliklere gidildi. Kadrodaki yenilenme süreciyle birlikte Özgü Kaya’nın yerine de farklı bir isim dahil edildi.

YENİ BAŞROLLER DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan değişikliklerin ardından dizinin yeni başrolleri Burak Serdar Şanal ve Buse Meral oldu. İkilinin partnerliği kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, özellikle Şanal’ın canlandırdığı Kamil karakteri için izleyicilerden “çok yakışmış” yorumları geldi.

Dizide yeni kadroda şöyle:

Burak Serdar Şanal (Kamil), Buse Meral (Zeynep), Yurdaer Okur (Baytar Ahmet), Zafer Algöz (Şeref), Ali Seçkiner Alıcı (Sarı Dayı), Şebnem Doğruer (Cennet), Deniz Hamzaoğlu (Azil), Münire Apaydın (Firdevs), Eda Akalın (Yasemin), Ali Gözüşirin (Adem), Evliya Aykan (Oltacı Bayram), Ecem Çalhan (Sezen), Elif Ongan Tekçe (Kevser), Abdurrahman Yunusoğlu (Lokmacı Hayri), Melis Kızılaslan (Şebnem), Ekim Bölük (Nilüfer).

Buray'dan Şaşırtan İtiraf! Kimsenin Bilmediği Takıntısını İlk Kez AçıkladıBuray'dan Şaşırtan İtiraf! Kimsenin Bilmediği Takıntısını İlk Kez AçıkladıMagazin

Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Devlet Bahçeli'nin Yeraltı'nın Bozo'su Uraz Kaygılaroğlu'na Hediye Ettiği Bozkurt Tablosu Ortaya Çıktı Bahçeli'den Ünlü Oyuncuya Dikkat Çeken Hediye
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Buray'dan Şaşırtan İtiraf! Kimsenin Bilmediği Takıntısını İlk Kez Açıkladı Buray'dan Şaşırtan İtiraf! İlk Kez Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Bursa Büyükşehir Belediyesine Operasyon: Gözaltındaki Başkan Mustafa Bozbey'den İlk Açıklama Gözaltındaki Başkan Mustafa Bozbey'den İlk Açıklama
Abdülkadir Selvi’den CHP Hakkında Çarpıcı Kulis: 'Mutlak Butlan' mı Geliyor? Abdülkadir Selvi’den CHP Hakkında Çarpıcı Kulis: 'Mutlak Butlan' mı Geliyor?
Manisa'da Aile Katliamı: Sabaha Karşı 4 Kişilik Aileyi Öldürdü! İşte Kan Donduran Olayın Ayrıntıları Eşini, Kayınvalidesini, Kayınpederini ve Kayınbiraderini Öldürdü
Savaşta 32'nci Gün! İsrail'den Flaş Çıkış: 'İşgal Altında Tutacağız' 'İşgal Altında Tutacağız'
Eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin Tacizine Uğradığı İddia Edilmişti... Genç Kızın Son Sözü Yürekleri Parçaladı Hasbi Dede’nin Tacizine Uğradığı İddia Edilmişti... Genç Kızın Son Sözü Yürekleri Parçaladı