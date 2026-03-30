Devlet Bahçeli'nin Yeraltı'nın Bozo'su Uraz Kaygılaroğlu'na Hediye Ettiği Bozkurt Tablosu Ortaya Çıktı

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu geçtiğimiz günlerde, “Yeraltı” dizisinde canlandırdığı Bozkurt Hanoğlu karakteri için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den övgü aldığını ve Bahçeli’nin kendisine bir Bozkurt tablosu hediye etmek istediğini açıklamıştı.

Yeraltı dizisinde Bozo karakterini canlandıran Kaygılaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve dizideki örnek senaryo için teşekkür ettiğini söyledi.

Ünlü oyuncu Kaygılaroğlu, görüşmede Bahçeli’nin övgülerini şu sözlerle aktardı:

"Devlet Bey, 'Çok güzel bir Bozkurt olmuşsun' dedi. Ben de 'Teşekkür ederim efendim' dedim." Kaygılaroğlu, Bahçeli’nin kendisine bir Bozkurt tablosu hediye etmek istediğini ifade etti.

TABLOYU TESLİM ALDI

Kaygılaroğlu, Bahçeli’nin hediye etmek istediği Bozkurt figürlü tabloyu MHP’li Volkan Yılmaz’dan teslim aldı. Tablo, Tanrı Dağı eteklerinde Türklerin yeniden dirilişini ve Ergenekon’dan çıkışı simgeliyor.

Volkan Yılmaz tabloyu tanımlarken, "Bir Bozkurt tablosu hediye edeceğini söylemişlerdi. Tanrı Dağı’nın eteklerinde Türklerin tekrar dirilişi, Ergenekon’dan çıkış destanını simgeleyen bir resim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: BengüTürk