Serdar Ortaç'ın annesi: Oğlumun evlenmesini ve baba olmasını istemiyorum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serdar Ortaç, Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle bir araya geldi. Ortaç'ı dinlemeye gelenler arasında annesi Nesrin Ortaç da vardı.

"TAKİPTEYİM ARTIK"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nesrin Ortaç; "Her konserinde olduğu gibi şimdi de çok heyecanlıyım. Oğlum sigarayı ve alkolü bıraktı. Şimdi görmeye geldim. Takipteyim artık. Bundan sonra bir daha kullanmayacak" dedi.

"OĞLUM EVLENMESİN, EĞLENSİN"

Nesrin Ortaç, gazetecilerin, "Serdar Ortaç'ın evlenmesini ve baba olmasını istiyor misiniz?" şeklindeki sorusuna; "Evlenmesini ve baba olmasını istemiyorum. Birliktelikler yaşasın, gezsin, eğlensin. Canı sağ olsun. Sağlığı yerinde olsun yeter" yanıtını verdi.

"SERDAR BİR ŞEY ANLATMAZ"

Öte yandan Nesrin Ortaç, uzun yıllardır kronik sinir sistemi hastalığı olarak bilinen Multipl Skleroz (MS) ile mücadele eden oğlu Serdar Ortaç'ın zor zamanlarında kendisine bir şey anlatmasını söyledi. Anne Ortaç, "Serdar bir şey anlatmaz" dedi.