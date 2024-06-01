Resmen açıklandı, ünlü oyuncu Arzu Yanardağ'ın yeni adresi belli oldu!

Ayvalık Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan ve mübadele dönemini anlatan 'Seni Alırsa Fırtına' oyununa flaş bir isim görev almaya başladı.

Geçtiğimiz yıl 22 kez sahnelenen; 'En iyi yazar', 'En iyi yönetmen', 'En iyi kadın oyuncu' gibi ulusal arenada da birçok ödül alan 'Seni Alırsa Fırtına' ekibinden oyuncu Serap Ceylan'ın ayrılması ile yerine ünlü oyuncu Arzu Yanardağ'ın rol alacağı açıklandı.

"ARZU YANARDAĞ İLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ"

İki kişilik oyunun yazarı, yönetmen ve oyuncusu da olan Ayvalık Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak, oyun metnini okuyan ve çok beğenen oyuncu Arzu Yanardağ ile yola devam edeceklerini belirtti.

Arzu Yanardağ

"HEMEN BU ROLE TALİP OLDU"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erkan Cılak; "Yazdığım metni Arzu Hanıma yollamıştım. Çok beğendi ve hemen bu role talip oldu. Hatta alacağı ücreti bile konuşmadı. Projeyi çok sevdiğini ve oyunun içinde olmak istediğini söyledi. Kentlerin işleri yüzleridir. Bu işlere talip olan önemli insanlar hem kente değer katar, hem de yapılan işleri yüceltir. Biz, Arzu hanımın da katkılarıyla bunu başaracağımıza inanıyoruz. İki yıl önce belediye tiyatromuz yoktu. Şimdi tiyatromuzda önemli isimler ile yolculuğumuz devam ediyor. Bunlar güzel gelişmeler. Umarım çok daha güzel işlere imza atmayı da sürdüreceğiz" diye konuştu.

ARZU YANARDAĞ KİMDİR?

Arzu Yanardağ, 31 Ağustos 1977 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi.

Annesi hemşire Nejla Yanardağ, babası ise tiyatro oyuncusu Ferruh Yanardağ'dı. İlköğretimini Bakırköy İlkokulu'nda tamamlayan genç oyuncu,1993 yılında, Bakırköy Anadolu Kız Meslek Lisesi'nden mezun oldu.

Küçük yaşlardan itibaren TV'de yayınlanan filmleri severek izleyen ve de oyuncu olmayı kafasını takmış olan Yanardağ, 1994 yılında, liseyi bitirdikten hemen sonra mankenlik ajanslarında çalışmaya başladı. Bir yıl sonra ise, Türkiye'nin sayılı modellik ajanslarından Başak Görsoy Mankenlik ve Fotomodellik Ajansına geçti.

Ajans çalışmalarına devam ederken, 1997 yılında, Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kaya Ererez'in üstlendiği Unutabilsem adlı dizide başrol oyuncusu olarak televizyon kariyerine başladı. Bu dönemde tanıştığı Mustafa Altıoklar ile uzun bir ilişki yaşayan Yanardağ, Altıoklar'ın yönettiği Asansör adlı filmin başrolünde oynayarak sinemaya da adımını attı.

2000 yılında, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk dersleri almaya başlayan Arzu Yanardağ, Hayat Bağları adlı TV. dizisi ve Kızgın Damdaki Kedi adlı tiyatro oyunlarında rol alarak aldığı dersleri değerlendirdi.

2003 yılında, Çeşme Antik Tiyatro'da sergilenen ve de büyük ilgi çeken Vajina Monologları adlı tiyatro oyununda rol aldı. Muhafazakar kesimden büyük tepki gören oyun, tiyatro seyirci ve eleştirmenlerince büyük beğeni topladı.

2006 yılında, reklamcı Ali Sertel ile evlendi. Evlendiğinde 4.5 aylık hamile olan Yanardağ kızına Alara Maya adını verdi. Kızının doğumundan 3 ay sonra boşanma kararı aldı. "Bana değil dergilerdeki Arzu Yanardağ'a aşık olmuş" dediği eşinden anlaşmalı olarak ayrıldı.

2007 yılında, rol aldığı sinema filmi olan Umut Adası'nda rol alan Yanardağ, bir yıl sonra, 2008 yılının Temmuz ayında sevgilisi Serhat Türkan ile evlendi ve Türkan soyadını da alarak Arzu Yanardağ Türkan olarak anılmaya başlandı. Ancak 2010 yılında boşanma davası açıp 18 Mart 2011 tarihinde eşinden boşandı.

Kızı Alara Maya'nın hayatına anlam kattığını her zaman dile getiren tecrübeli oyuncu, Bu Sen Değilsin adlı tiyatro oyununda rol aldı ve de yönetmen koltuğuna oturmak için eğitimine devam etti.

2006 yılında "Dün Gece Bir Rüya Gördüm" adlı sinema filminde Emre Kınay, Pelin Batu ve Fikret Hakan'la birlikte başrolde oynadı.2015 yılında "Olur İnşallah" adlı sinema filminde Çetin Altay, Müfit Kayacan ve Mesut Yar ile başrolde oynadı.

Kaynak: Gerçek Gündem