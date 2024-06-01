Tatil planları suya düştü: Ünlü oyuncu ve sevgilisine vize engeli
Oyuncu Hazal Subaşı, sevgilisi Atakan Başavcı ile Yunanistan'a gitmek için tatil planları yaptıklarını ancak vize engeliyle karşılaştıklarını söyledi.
Hazal Subaşı, bir süredir Aras Bulut İynemli’nin kuzeni Atakan Başavcı ile aşk yaşıyor.
Hazal Subaşı, önceki akşam sevgilisiyle Etiler'deki bir davette görüntülendi. Subaşı, gazetecilerin yaz tatili planlarının sorulması üzerine, pek çok kişi gibi vize engeline takıldıklarını belirtti.
Ünlü oyuncu; "Yunanistan’a gidecektik ama vizede sorun yaşadık. Tekrardan başvuru yaptık. Son dönemde vizede herkes sorun yaşamaya başladı. Randevu bulmak da çok zor" dedi.
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