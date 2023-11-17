Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli damardan beslenmeye başladı

Aylardır pankreas kanseriyle mücadele eden ve tedavisine hastanede devam edilen Tanyeli, kilo kaybetmeye başladığı için damar yolu ile beslenmeye başladı.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli damardan beslenmeye başladı

Dans performanslarıyla bir döneme damga vuran 51 yaşındaki Tanyeli, geçtiğimiz mayıs ayından beri pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Geçtiğimiz günlerde tedavisi için Küba'ya gidip gelen Tanyeli, hızla kilo verdiği için damardan beslenmeye başladı.

"TOPARLANMA SÜRECİNE GİRDİK"

Instagram hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Tanyeli, "Mesajlarınızı kendimde oldukça okuyorum, hepinize çok teşekkür ederim. Geri dönemediğim için özür dilerim. Hafta sonu video çekebilecek gücü toplayayım, çekeceğim. Şu anda hastanede yatıyorum ve damardan besleniyorum çünkü 52 kiloya düşmüşüm. Başından beri tüm hocalarım, tüm doktorlarım ve sağlık ekibi çok iyi bakıyorlar bana, artık toparlanma sürecine girdik. Çok az kaldı, Allah'ın izni ile selametimiz çok yakın. Sizleri seviyorum, Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli damardan beslenmeye başladı - Resim : 1

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