Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'a açtığı davayı geri çekti

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturdu. Bir oğlu olan çift, 4 yıl önce de anlaşmalı olarak boşandı. Geçen yıllarda Feyza Aktan darp edildiğini öne sürdü. Bunun üzerine 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada Özcan Deniz beraat etti.

Taraflar arasında velayet savaşı, darp davasının ardından Özcan Deniz, eski eşinin oturduğu Zekeriyaköy’deki villa için haksız işgal davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Feyza Aktan’a 5 bin liralık haksız işgal tazminatı ile aidat bedeli davası açan Deniz dilekçesinde, bu zamana kadar ödediği faturaların tutarının tarafına iade edilmesini talep etti. 2021 yılında açılan davada, mahkeme kararı ile keşif yapıldı.

DAVA DOSYASI KAPANDI

Sözcü’den Hayati Arıgan’ın haberine göre, Bugün İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada yeni bir gelişme yaşandı. Tarafların davadan feragat ettiklerine dair dilekçe sunuldu. Dilekçede, tarafların anlaştığı belirtildi. Bunun üzerine mahkeme dava dosyasının kapanmasına karar verdi.