O Ses Türkiye Yılbaşı Özel kadrosu belli oldu

TV8’in 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programında jüri koltuğunda oturacak olan isimler ve sahne alacak isimler belli oldu.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel kadrosu belli oldu

TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programında, yılbaşı gecesi Beyaz Show’u yapma fikrinden vazgeçen Beyazıt Öztürk, Acun Ilıcalı’nın yerine yarışmayı sunacağı açıklandı. Ilıcalı’nın da Öztürk yerine jüri koltuğunda oturacağı öğrenildi.

Yarışmanın jürisinde ise Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş yer alacak.

27 ARALIK'TA ÇEKİLECEK

27 Aralık’ta O Ses Maltepe Stüdyosu’nda çekilecek yarışmada Kerem Alışık, Enis Arıkan, 'Kızılcık Şerbeti’nden Ceren Karakoç ve Evrim Alasya, Sarp- Bengi Apak, "Mutluyuz" film ekibinden İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu, "Lohusa" film ekibinden Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan ve Hazal Türesan, "Aşka Düşman" ekibinden Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya ve Devrim Özkan gibi isimlerin sahne alacağı konuşuluyor.


Yarışmacılar, 20 ve 26 Aralık’ta Tarık Sezer ve Orkestrası’yla ses provası yapacak.

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