Gökhan Özoğuz'dan kendisine sitem eden Nurgül Yeşilçay'a yanıt

Geçtiğimiz günlerde Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'a sitem eden Nurgül Yeşilçay'a yanıt geldi.

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Gökhan Özoğuz'dan kendisine sitem eden Nurgül Yeşilçay'a yanıt

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, kendisi hakkında "Kimseyi gözünüzde büyütmeyin" diyen oyuncu Nurgül Yeşilçay'a, "Bence öyle demek istememiştir. Nurgül, çok tatlı bir kadın ama bu sıralar hayatında zor zamanlar geçiriyor olabilir" sözleriyle yanıt verdi.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, katıldığı bir davette görüntülendi. 47 yaşındaki Özoğuz, gazetecilerin sorularını cevapladı. Gökhan Özoğuz, Nurgül Yeşilçay'ın birkaç gün önce kendisine sitem ederek, "Kimseyi gözünüzde büyütmeyin" sözlerini kullanması hakkında konuştu.

Gökhan Özoğuz, konuyla ilgili olarak, "Bence öyle demek istememiştir. Bazen insanların hayatlarının içerisinde zor zamanları olabiliyor. Nurgül, çok tatlı bir kadın ama bu sıra hayatında zor zamanlar geçiriyor olabilir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat ile birlikte Athena konserinin ardından kulise girmişti. Nurgül Yeşilçay, daha sonra "Bir genç, Gökhan ile tanışmak istiyor. Çünkü çok seviyor Athena'yı... Kulise gidiyoruz tebrik etmek için. Ay... Gökhan'da bir afra, bir tafra. Gökhan, ne kadar tatsızsa, Hakan o kadar tatlıydı. Neyse, sakın hayallerinizi yıkmayın. Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin. Uyarayım dedim" şeklinde konuşmuştu.

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