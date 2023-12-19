Apar topar yoğun bakıma alındığı söylenmişti: Yıldız Tilbe sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Şarkıcı Yıldız Tilbe, apar-topar hastaneye kaldırıldığı iddiaları hakkında açıklama yayınladı.

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Apar topar yoğun bakıma alındığı söylenmişti: Yıldız Tilbe sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Ünlü pop sanatçısı Yıldız Tilbe'nin rahatsızlanarak hastaneye gittiği ve orada apar topar yoğun bakıma alındığı bilgisi geçilmişti.

Bir anda sosyal medya gündem haline gelen Yıldız Tilbe hakkında hastanelik olma durumuyla ilgili pek çok haber yapıldı.

Tilbe, hastanede olduğu iddiaları hakkında X(eski adıyla Twitter) hesabından açıklama yaptı.

Yıldız Tilbe, "Keşke sizi yoğun bakıma alsalar, iyileştirseler" diyerek şunları söyledi:

"Buradayım valla Allaha şükrediyorum. Hastanedekini tanımıyorum, haberim yok. Allah herkese şifa versin. Bana da Amin."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Yıldız Tilbe Hastane
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