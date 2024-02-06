Nihat Alptuğ Altınkaya'nın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Hastaneden paylaştı

Survivor All Star kadrosuna diğer yarışmacılardan daha geç katılan Nihat Altınkaya, sakatlanarak ilk gün İstanbul'a götürüldü. Aniden ülkeye dönen Nihat Altınkaya diskalifiye olup olmadığı merak edilirken yarışmacıdan sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

Survivor All Star 24. bölümünde mavi takımdan yarışmaya katılan Nihat Altınkaya, ilk mücadelesini kırmızı takımdan Sercan Yıldırım ile yapmıştı. Parkurun sonlarında kendisini yere bırakan Nihat Altınkaya ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı.

Sakatlığı nükseden Nihat Altınkaya hızla İstanbul'a getirildi.

AMELİYAT OLACAK

Nihat Altınkaya "Aşil tendonun tekrar koptuğu anlaşıldı ve İstanbul'dayım şu anda. Tekrar ameliyat olacağım 3 ay önce aynı ameliyatı olmuştum tekrar aynı yerden koptu. Umarım en kısa zamanda toparlanırım" dedi.

Acun Ilıcalı ise "Arkadaşlarımız ona bu sene gelme önümüzdeki sene gel istersen dedi ama öyle bir kadro var ki bu sene bu kadronun içinde olmam lazım dedi. İlk teklif götürdüğümüz yarışmacılardan biriydi sonra zaten Survivor'a hazırlanırken sakatlandı daha sonra aynı sakatlığı da bugün yine geçirdi" demişti.