Işın Karaca, dedikoduyu çıkaranı bulmuş

Şarkıcı Işın Karaca, sesini tamamen kaybettiği dedikodusunu yayanların kimler olduğunu öğrenmiş: "Karşısına çıkan isimler bir zamanlar ‘arkadaşım’ dediği kişilermiş."

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Işın Karaca, dedikoduyu çıkaranı bulmuş

Şarkıcı Işın Karaca bir süre önce geçirdiği saçkıran sonucu saç, kirpik ve kaşlarını kaybetmişti. 10 Haber yazarı Müge Dağıstanlı, bir konser organizatörünün Karaca'yı arayarak "Hastalık sonucu sesini de tamamıyla kaybettiğin söyleniyor, doğru mu" diye sorduğunu aktardı.

Dağıstanlı, şunları söyledi:

"Şok olan Karaca yemeyip içmeyip bu iddiayı yayan üç kişinin kim olduğunu öğrenmiş. Karşısına çıkan isimler bir zamanlar ‘arkadaşım’ dediği kişilermiş. 'İş kaybı yaşamam için sağlık dedikodusu çıkartacak kadar kötüler. Ekmekle oynuyorlar' diyor."

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