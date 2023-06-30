Naomi Campbell 53 yaşında ikinci kez anne oldu

İngiliz model Naomi Campbell 53 yaşında ikinci kez anne oldu. Campbell "Anne olmak için hiçbir zaman geç değil" dedi.

Naomi Campbell 53 yaşında ikinci kez anne oldu

Ünlü İngiliz model Naomi Campbell 53 yaşında ikinci kez anne olduğunu duyurdu.

Instagram hesabından haberi paylaşan Campbell, “Minik oğlum hoşgeldin” mesajı ile ikinci çocuğunun cinsiyetini açıkladı. Doğum sonrası çekilen fotoğrafta, yeni doğan kardeşinin elini tutan ise Campbell’ın iki yaşındaki kızı.

Campbell’ın paylaşımında mesajın tamamı şöyle:

“Küçüğüm, tarif edilemez şekilde sevildiğini ve doğduğun andan itibaren sevgi ile çevrelendiğini bil. Tanrı’nın bir lütfusun, şükrediyorum. Minik oğlum hoşgeldin.”

İngiliz model paylaşımını, “Anne olmak için hiçbir zaman geç değil” mesajı ile bitirdi.

Naomi Campbell, Mayıs 2021 yılında 50 yaşındayken ilk kez anne olduğunu duyurmuştu.

Ünlü model her iki çocuğunun da ismini henüz açıklamış değil. Bununla birlikte taşıyıcı annelik ya da herhangi bir doğurganlık tedavisi alıp almadığı ile ilgili açıklama da yapmadı. 

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