Müge Anlı, "Öldürmek için fırsat kollarım" dedi, Armağan Çağlayan: "Müge Anlı da delirdi!"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında evli bir erkeğin bir başkasıyla evlenmesi üzerine gergin anlar yaşandı.

Programda, evlendiği adamdan nikah isteyen kişi, üzerine kuma getirildiğini anlatırken Müge Anlı da çileden çıktı.

"ÖLDÜRMEK İÇİN FIRSAT KOLLARIM"

Konuyu sosyal medya hesabından "Müge Anlı da delirdi! Baya baya!" başlığıyla paylaşan Armağan Çağlayan ise, şu ifadelere yer verdi:

"Bir kadın bir adamla evlenmiş. Nikah istememiş. Sonra adam kuma getirmiş üzerine. Müge Anlı kadına diyor ki 'ben olsam o kadını öldürürüm. Öldürmek için fırsat kollarım' sen nasıl kıskanmıyorsun? dedi yayında."

Kaynak: Gerçek Gündem