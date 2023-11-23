Büşra Pekin'den Hasan Can Kaya'yla aşk iddialarına yanıt

Kıvanç Baruönü'nün yönetmen koltuğundu oturduğu Çok Aşk filmi 27 Ekim'de vizyona girdi. Büşra Pekin ile Hasan Can Kaya'nın başrollerini paylaştığı filmde Barış Yıldız, Şebnem Sönmez ve Uğur Yücel gibi isimler rol alıyor.

Filmin başrollerini paylaşan Büşra Pekin ile Hasan Can Kaya'nın aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti. Pekin iddialar hakkında ilk kez konuştu.

Pekin, Can Kaya ile karesini yayınlayarak "Hala soruluyor. Merakınızı son kez giderelim. Sevgili değiliz. Hiç olmadık. Ama şahane film partneri ve mis gibi dost olduk. Çok Aşk sinemalarda" dedi.

Film, korsan film satıcısı adamın bir yandan sevdiği kızın diğer yandan da sinema tutkusunun peşinden koşmasını anlatıyor.