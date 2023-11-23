Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Hüseyin'inden kötü haber!

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Cerrahpaşalı Hüseyin' karakteriyle hafızalarda yer edinen Ergin Duru, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Yeşilçam'ın başarılı oyuncularından Ergin Duru'dan kötü haber geldi.

ENTÜBE EDİLDİ

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberlerinden dolayı 'Felaket Tellalı' lakabı ile tanınan ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, oyuncu Ergin Duru'nun hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. Akay, Ergin Duru'nun son durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

''Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Ergin Duru kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. 60 yaşındaki oyuncumuz maalesef entübe edildi ve yaşam savaşı veriyor. Kendisine acil şifalar dilerken, sizlerin de oyuncumuza dualarınızda yer vermenizi rica ediyorum.''