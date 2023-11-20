Milli Voleybolcu Zehra Güneş'ten kardeşleriyle paylaşım

Milli Takım'daki başarılarıyla ilgi odağı olan güzel voleybolcu Zehra Güneş sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Pozlarıyla sık sık gündem olan Güneş yeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

Milli Voleybolcu Zehra Güneş'ten kardeşleriyle paylaşım

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş başarılı spor kariyerinin yanı sıra paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Filenin Sultanları'nın başarılı ismi kardeşleriyle poz verdi. Doğum günü pozunu paylaşan Güneş'e beğeni ve yorum yağdı.

Zehra Güneş paylaşımına "Kan bağı sevgiyle birleşti" notunu düştü. Ünlü simin takipçileri "Gerçekten hepsi kardeş mi?", "Çok güzeller", "Erkek olan abisi mi?" yorumlarında bulundu.

24 yaşındaki güzel voleybolcunun Furkan Güneş, İrem Güneş ve Mina Güneş isminde kardeşleri bulunuyor.

2004 doğumlu olan İrem Güneş ablası ile de çok benzetiliyor. Ablası gibi voleybolcu olan İrem Güneş Altınoluk forması giyiyor.

Mina Güneş de ablaları gibi voleybolcu. O da VakıfBank'ta forma giyiyor.





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