Ahmet Kaya'yı taklit eden kişiye dava açılıyor

Türkiye’nin müzik piyasasında derin izler bırakmış olan Ahmet Kaya, geçtiğimiz gün 23. ölüm yıldönümünde anıldı.

Türkleri hala başka ses sanatçıları tarafından yeniden seslendirilen Kaya, 11 Şubat 1999’da Magazin Gazetecileri Derneği ödül töreninde en iyi sanatçı ödülünü alırken ‘Karwan’ isimli bir Kürtçe şarkı yapacağını duyurmuş, büyük bir linçe maruz kalmıştı.

Ahmet Kaya bu sebeple Fransa’ya irtica etmişti ve 16 Kasım 2000 tarihinde hayata gözlerini yumana kadar Fransa’da kalmıştı.

Usta sanatçı, eşi Gülten Kaya ile birlikte yurtdışındayken ‘Hoşçakal Gözüm’ isimli albümünün kayıtlarını yaptığı sırada vefat etmişti.

Sabah’ın haberine göre, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, ses rengi ve tonlamasıyla protest şarkılar seslendiren İsmail Yılmaz isimli şarkıcıyı avukatlarına verdiği talimat ile dava açmaya hazırlanıyor.

Yılmaz'ın yaptığı açıklamaların sosyal medyada eşinin görselleri üzerine yerleştirilip paylaşılması ve 'Ahmet Kaya söyledi' algısı oluşmasından ötürü rahatsızlık duyan Gülten Kaya, bu durumdan sürekli huzursuzluk yaşadıklarını bildirdi.

HALA DİNLENİYOR

Kaya, ölümünün ardından birçok ödülü kazanmasının yanında hala milyonlarca dinleyici kitlesine sahip.

KİMİSİ GİZLİ GİZLİ DİNLİYOR, KİMİSİ AÇIKTAN

Ahmet Kaya, kürt kimliği ve devrimci kişiliğiyle bazı kesimler tarafından linç edilmeye devam ediyor.

Bu sebepten ötürü Kaya için "Kimisinin gizli gizli, kimisinin açıktan" dinlediği sanatçı olarak biliniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem