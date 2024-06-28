MasterChef Mehmet Şef'ten itiraf: Sol elinin hikayesini ilk kez anlattı

MasterChef Türkiye yarışmasında jürilik yapan Mehmet Yalçınkaya kopan parmaklarıyla ilgili ilk kez konuştu. Mehmet Şef’in parmaklarını kıyma makinesine kaptırdığı söyleniyor. MasterChef Mehmet Yalçınkaya, kendisiyle ilgili gerçekleri açıkladı.

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MasterChef Mehmet Şef'ten itiraf: Sol elinin hikayesini ilk kez anlattı

MasterChef Türkiye’nin 3 jürisinden biri olan Mehmet Yalçınkaya, zaman zaman yarışmacılara karşı izlediği tutum nedeniyle eleştiri konusu oluyor. Katıldığı programlarda sol elini sürekli cebinde tutmasıyla da dikkatleri üzerine çeken Mehmet Şef, mutfakta geçirdiği bir kaza sonucu sol elinin 3 parmağını kaybetmiş. Mehmet Şef’in parmaklarını kıyma makinesine kaptırdığı söyleniyor.

KIYMA MAKİNESİNE Mİ KAPTIRTI?

Bir yarışmacının da parmaklarının olmaması üzerine Mehmet Şef kendisiyle ilgili gerçeği ilk kez konuştu.

Bir yarışmacı parmaklarını traktöre kaptırdığını anlatırken gözlerinin dolması üzerine Mehmet Şef niye ağlıyorsun dedi. Yarışmacı, ''Konusu açılınca gözlerim doluyor. Hep saklandım bu yüzden. Artık saklanmak istemiyorum. Özgür olmak istiyorum.'' cümleleriyle yanıt verdi.

“İKİ ÇOCUĞUMUN DÖVMELERİ BENİM ELİM”

Mehmet Şef ise ''Bu bir lanet değil, bu bir kaza. Kolay olmuyor.'' cümlelerini belirtti. Mehmet Şef devamında şunları söyledi:

“Ben bu güne kadar bu konuya hiç değinmedim. Benim etkilendiğim bir şey söyleyeyim. Benim iki tane çocuğumun dövmeleri benim elim. Benzer hikaye benimki de. Bu bir lanet değil . Kapının önünde iki arkadaş oynarken geçirdiğim kaza. Çoğu insan kıyma makinesi değil. Aslında hayatımızın başka bölümünde yaşadığımız kazalar bizim tutunmamızı sağlıyor. Ağzıyla ressamlık yapanlar var.”

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