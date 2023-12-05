Konuk 'forma' istedi, Hasan Can Kaya, Cenk Tosun'u aradı

Hasan Can Kaya programının son bölümünün çekimleri sırasında Cenk Tosun'u aradı. Hasan Can Kaya'nın sözleri herkesi güldürdü

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Konuk 'forma' istedi, Hasan Can Kaya, Cenk Tosun'u aradı

Konuşanlar programı ile yıldızı parlayan ve son zamanlarda Çok Aşk filmi ile adından söz ettiren Hasan Can Kaya son bölümde yine güldürdü. Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar'ın son bölümünde kaza sonucu bacakları sakatlanan bir konuk Beşiktaş taraftarı olduğunu söyledi.

'Kimin formasını istiyorsun ben sana getirteyim?' diyen komedyen "Cenk Tosun" yanıtını aldı.

Hasan Can Kaya ekibinden telefonunu isteyerek hemen Cenk Tosun'u aradı. Komedyen, "Kardeşim selam bu saatte rahatsız ettim" deyince Cenk Tosun, "Ne rahatsızlığı abi, sen arayınca seviniyorum ben" dedi.

Cenk Tosun, konuğun forma istediğini duyunca hemen "Forman olmuş bil" dedi. Hasan Can Kaya ise "Oğlum bari eşofman takımı da ekle a. k... Sadece formayla değil" deyince ünlü futbolcu hemen 'tamam' yanıtını verdi.



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